Канберра, , 16:01 — REGNUM 6 января группа защиты прав потребителей Choice опубликовала на своей веб-странице список полезных советов, которые могут сэкономить жителям Австралии более 4000 долларов в год. О том, что гражданам необходимо делать, чтобы сократить свои счета более подробно рассказали журналисты телеканала Nine News.

Австралия

Так, в Choice отметили, что самым простым и не требующим особых усилия сэкономить средства способом является выключение принтеров, магнитофонов и других бытовых приборов из розеток, что может привести к экономии, по меньшей мере, 180 долларов.

От 550 до 1520 долларов в год можно сохранить в своем кошелке, если австралийцы поменяют себе тип медицинской страховки.

Еще одним полезным лайфхаком, который мог бы сэкономить до 170 долларов в год, является простая замена старых лампочек на более современные, энергоэффективные светодиодные лампы.

Между тем, стирка одежды в холодной воде вместо теплой может сэкономить 135 долларов, в то время как покупка кофемашины вместо покупки кофе на вынос может сэкономить колоссальные 2000 долларов с учетом того, что практически все австралийцы каждый день употребляют бодрящий напиток.