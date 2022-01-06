Канберра, 6 января, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В настоящее время правительство Австралии сталкивается с давлением после того, как оно аннулировало визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Не в последнюю очередь давление на Канберру оказывается со стороны Белграда по дипломатическим каналам. Об этом 6 января сообщил телеканал Nine News.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

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Президент Сербии ранее опубликовал в социальных сетях призыв к прекращению «преследований» своего гражданина.

Комментируя ситуацию перед журналистами, в ходе пресс-конференции премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что со стороны посольства Сербии в Канберре были некие «представления» насчет Джоковича.

«На самом деле, Сербия была и остается хорошим другом Австралии и оказывает очень сильную поддержку, особенно в вопросах безопасности во всем мире, и мы очень ценим это», — сказал Моррисон.