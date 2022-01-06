Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM Четыре жителя Грузии не могут вылететь из Алма-Аты из-за начавшихся там беспорядков. Об этом сообщил в соцсети Facebook один из застрявших там грузинских граждан Бачаны Мелашвили.

Протест

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«Мы в очень плохом положении, в магазинах нечего было купить. В плане пищи у нас очень плохая ситуация. Одним словом, мы находимся в затруднении и ничего не можем сделать», — сказал Мелашвили.

Он попросил помочь жителей Алма-Аты, которые могли бы приютить их, откликнуться. При этом мужчина также сообщил, что интернет работает с перебоями.

Напомним, в Казахстане из-за массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение. В Алма-Ате ситуация наиболее сложная. В городе были перестрелки между протестующими и силовиками.

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