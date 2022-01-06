Белград, 6 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Ситуация с сербским теннисистом Новаком Джоковичем является политической травлей, которую организовали те, кто не могут победить его на корте. Об этом 6 января заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе своего рождественского обращения к прессе.

Zoran Žestić Александр Вучич

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По словам сербского лидера, он разговаривал со спортсменом 5 января вечером и утром 6 января.

«Все, что мы можем предпринять, мы делаем, наш МИД полностью и активно подключен. Несправедливым является политическая травля, в которой участвуют все от австралийского премьера, разыгрывая историю, что «правила обязательны для всех», хотя многих теннисистов они пропустили под теми же условиями, а Джоковича — нет», — сказал он.

Также Вучич отметил, что он не боится говорит правду, так как его работой является защита сербских граждан.

«Но я боюсь, что этот вид политического издевательства продолжится в отношении Новака Джоквича, чтобы они что-то доказали, потому что когда кого-то не можете победить, то начинаете заниматься такими вещами», — добавил президент Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что слушания по иску сербского теннисиста Новака Джоковича, пытающегося оспорить решение властей Австралии о выдворении его из страны, отложил австралийский федеральный суд в Мельбурне.

Отметим, Новак Джокович был вечером 5 января задержан в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами, так как визы его команды на въезд в Австралию не предусматривают возможности попасть на территорию страны с медицинским освобождением от вакцинации от COVID-19.