Москва, 6 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») поддерживает проведение референдума о воссоединении Казахстана с Россией.

Oprf.ru Султан Хамзаев

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«Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией», — отметил Хамзаев в Facebook.

В качестве еще одного аргумента он обратил внимание на то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке.

«Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии», — подчеркнул парламентарий.

В целом, он убежден в том, что «Центральная Азия — это русская земля».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, референдум по воссоединению Крыма с Россией прошел в 2014 году. На фоне событий в Казахстане в интернете обсуждается возможность проведения референдума о воссоединении РФ и Казахстана.