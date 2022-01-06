Таллин, , 15:37 — REGNUM В среду, 6 января, в возрасте 70 лет ушла из жизни известная эстонская актриса театра и кино Мария Кленская. Об этом сообщила служба информации национального гостелерадио ERR со ссылкой на сообщение Эстонского драматического театра, где долгие годы выступала актриса.

Флаг Эстонии

В 1974 году Кленская окончила актерский факультет Таллинской государственной консерватории, после чего поступила на службу в Эстонский драматический театр и оставалось неизменным участником его труппы.

Помимо ролей на сцене актриса также снималась в сериалах и художественных фильмах. В ее творческую биографию входят, в частности, роли в таких фильмах национального кинематографа как «Георг», «Фехтовальщик» и «Товарищ ребенок».

Мария Кленская также участвовала в нескольких проектах Русского академического драматического театра. В 2002 году Мария Кленская была удостоена государственной награды — ордена «Белой звезды» IV степени за вклад в развитие эстонского драматического искусства.

Мария Кленская — родная сестра журналиста и издателя Эстонии Димитрия Кленского, известного своими яркими публицистическими материалами. В них он активно критикует как официальный курс местных властей на эстонизацию русского общества и давление на активистов этой общины, так и членство страны в НАТО и внешнеполитический курс на разрыв отношений с Россией.