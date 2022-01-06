Москва, 6 января 2022, 15:36 — REGNUM По информации ФКУ «Центравтомагистраль», 6 января с 14:15 по мск на 62 км автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа (Московская область, н.п. Богослово) закрыто движение автотранспорта.
Движение транспорта перекрыто по причине ДТП, сообщает Росавтодор.
Претензий к дорожным службам нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января на 240-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали шесть человек, трое из которых дети.
Читайте также: В аварии на трассе Санкт-Петербург — Невель пострадали шесть человек