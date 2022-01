Стокгольм, , 17:25 — REGNUM Утром 4 декабря лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон опубликовал в своем аккаунте в Instagram предвыборный видеоролик под кавер группы First Aid Kit. В качестве композиции была использована песня On the road again. Однако уже 5 января участницы группы в своих социальных сетях опротестовали решение лидера оппозиции и отметили, что они не поддерживают проводимую им политику в Швеции, передает телеканал SVT.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

В ролике в Instagram было видно, как Кристерссон путешествует по Швеции, общается с полицейскими, работает в кафе и дает интервью.

«Привет, Ульф Кристерссон! Пожалуйста, спрашивайте в следующий раз, прежде чем использовать нашу музыку в своих роликах … Мы категорически дистанцируемся от той политики, которую вы проводите, и от ваших ценностей», — говорится в Instagram-аккаунте группы First Aid Kit.

Как пишут журналисты, пресс-секретарь группы уже обратился к «Умеренным» с требованием удалить ролик и больше никогда не использовать их песни для политической агитации.