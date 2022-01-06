Стокгольм, 6 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. 5 января лидер фракции «Умеренных» Тубиас Бильстрём подал жалобу в Конституционный комитет риксдага на министра энергетики Швеции Хашаяра Фарманбара после того, как тот в эфире одного из телеканалов заявил, что в рамках предложения Еврокомиссии Швеция готова признать атомную энергетику устойчивой, сообщает радиостанция Ekot.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

В свою очередь «Умеренные» считают, что Фарманбар неправильно описал работу правительства и ввел общественность в заблуждение, поскольку кабинет министров так и не занял окончательную позицию по данному вопросу.

«Особый интерес вызывает то, что информация, которую получает общественность по такому важному для Швеции вопросу, как энергоснабжение, должны быть достоверной, и поэтому Конституционный комитет риксдага должен рассмотреть заявления министра энергетики», — заявил Бильстрём в интервью радиостанции.