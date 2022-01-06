Москва, , 17:23 — REGNUM 6 января министр иностранных дел Швеции Анн Линде отправилась в Вашингтон, чтобы обсудить напряженную ситуацию между Россией и Украиной в преддверии американо-российских переговоров. Об этом сообщил новостная служба TT.

Анн Линде Ministerie van Buitenlandse Zaken

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Во время встречи с заместителем госсекретаря США Венди Шерман шведский министр иностранных дел Линде, среди прочего, представит позицию Швеции перед переговорами на следующей неделе в Женеве между Россией, США, НАТО и ОБСЕ.

«Швеция и Финляндия чрезвычайно затронуты теми предложениями, которые выдвинула Россия, и поэтому мы должны очень четко обозначить свою позицию в разговоре с Соединенными Штатами», — сказала Линде в интервью TT.

Глава шведского МИДа подчеркнула, что требование России запретить суверенным странам выбирать и претворять свою собственную политику безопасности, является совершенно неприемлемым.