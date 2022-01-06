Пекин, 6 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Программа космических запусков Китая на 2022 год предусматривает более 40 пусков, включая две несколько пилотируемых миссий. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на данные Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Tech.ce.cn Чанчжэн-5 Y2

В 2021 году Китай провёл 55 пусков ракет космического назначения, что стало рекордом для космической отрасли КНР. Предыдущий рекорд Китая по космическим запускам составлял 39 стартов — такие показатели были достигнуты в 2018 и 2020 году.

Руководство космической отрасли Китая планирует превзойти показатели 2018 и 2020 годов в текущем году. В течение года Китай планирует провести несколько запусков в рамках программы создания космической орбитальной станции.

К уже выведенному на орбиту базовому модулю «Тяньхэ» будут отправлены два лабораторных модуля и несколько грузовых и пилотируемых кораблей. Всего за год Китай планирует провести более 40 космических пусков.

Одним из первых стартов в 2022 году может стать запуск модернизированной ракеты-носителя «Чанчжэн-6А». Она будет отличаться от «Чанчжэн-6» удлинённой первой ступенью и увеличением полезной нагрузки, которую ракета сможет вывести на околоземную орбиту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году все страны мира в общей сложности провели 133 успешных запуска ракет космического назначения, что стало историческим рекордом.