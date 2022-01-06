Астана, 6 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Почти во всех регионах Казахстана восстановлена работа проводного интерната. Об этом сообщает сервис мониторинга блокировок и доступности ресурсов Global Check.

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Сообщается, что «Казахтелеком» включил связь, интернета всё ещё нет в Алма-Ате и Алма-Атинской области. Ранее в республике сообщали, что отсутствует мобильный интернет, а телефонная связь работает с перебоями.

По данным Национального банка Казахстана, в республике 6 января была приостановлена работа банков и других финансовых организаций из-за проблем с интернетом и из-за массовых беспорядков.

Напомним, акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за того, что цены на сжиженный газ для автомобилей выросли вдвое до 120 тенге (около 20 руб.) за литр. Власти после того, как протесты охватили много городов, снизили цены до 50 тенге (около 8 руб.), но с 4 января протесты в некоторых городах переросли в беспорядки и вооружённые столкновения протестующих с силовиками. Мародеры грабят магазины и предприятия.