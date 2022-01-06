Бишкек, 6 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В столице Киргизии возле здания Дома правительства сегодня, 6 января, проходит митинг местных правозащитников против решения Организации Договора о коллективной безопасности о введении миротворцев в Казахстан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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Участие в акции протеста принимают порядка 30 человек, которые держат в руках плакаты с надписями «Требуем выхода Кыргызстана из ОДКБ», «Не делайте из наших солдат палачей и интервентов», а также другими лозунгами против ОДКБ и негативными высказываниями в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Отметим, что подавляющая часть НКО Киргизии финансируются США и ЕС. В республике активно действует несколько сотен некоммерческих организаций, деятельность которых охватывает практически все сферы жизни страны, в том числе политики и безопасности.

Также американские власти и подконтрольные им организации предоставляют некоторым киргизстанским СМИ и НПО многомиллионные гранты на ведение пропаганды против российской политики и участия Киргизии в Евразийском экономическом союзе и в Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь в связи массовыми беспорядками, грабежами и убийствами, разразившимися в ряде городов республики.

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