Нур-Султан, , 15:22 — REGNUM Жители Алма-Аты (Казахстан) выстроились в очереди за бензином, а также за хлебом. Соответствующее фото публикует Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что в городе идет столкновение между силовиками и протестующими около двух больниц. Митингующие при этом перекрыли дорогу к этим медучреждениям.

В Казахстане протесты начались 2 января, причиной стало повышение цены за 1 литр сжиженного газа в два раза. На всей территории страны введен режим ЧП — до 19 января.