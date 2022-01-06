Москва, , 15:21 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора выступили в поддержку усилий властей Казахстана по нормализации ситуации в этой стране. Об этом 6 января сообщает пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу МИД России

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«В связи с событиями в Казахстане министры высказались в поддержку усилий руководства этой страны по восстановлению конституционного порядка», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также стороны обсудили ряд актуальных региональных вопросов и прежде всего применительно к ситуации на Балканах.

«Акцентирована важность скорейшего восстановления внутриполитического диалога в Боснии и Герцеговине на прочной основе дейтонских принципов в интересах всех государствообразующих народов. Условлено продолжать конструктивное взаимодействие на этом направлении», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полиция задержала около 2 тыс. человек в ходе беспорядков в Алма-Ате.