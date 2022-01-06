Нижний Новгород, 6 января 2022, 15:19 — REGNUM Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в Нижнем Новгороде по итогам 2021 года достигла 100,4 тысячи рублей за квадратный метр, передаёт «GiperNN.ru».

Нижний Новгород
Нижний Новгород
(сс) Юрий Лебедев

То есть только за последний месяц такие квартиры выросли в цене сразу на 1,8 тысячи рублей или на 1,9%.

Отмечается, что наиболее дорогое вторичное жильё располагается в верхней части Нижнего Новгорода.

Так, в Нижегородском районе средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 120,7 тысячи рублей, в Советском районе — 114,6 тысячи рублей, в Приокском районе — 102,9 тысячи рублей, в Канавинском районе — чуть больше 100 тысяч рублей.

В других районах столицы Приволжья средняя цена на квартиры вторичного рынка жилья составляет от 87,6 тысячи до 95,6 тысячи рублей за квадратный метр.