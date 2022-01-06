Нижний Новгород, 6 января, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в Нижнем Новгороде по итогам 2021 года достигла 100,4 тысячи рублей за квадратный метр, передаёт «GiperNN.ru».

(сс) Юрий Лебедев Нижний Новгород

То есть только за последний месяц такие квартиры выросли в цене сразу на 1,8 тысячи рублей или на 1,9%.

Отмечается, что наиболее дорогое вторичное жильё располагается в верхней части Нижнего Новгорода.

Так, в Нижегородском районе средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 120,7 тысячи рублей, в Советском районе — 114,6 тысячи рублей, в Приокском районе — 102,9 тысячи рублей, в Канавинском районе — чуть больше 100 тысяч рублей.

В других районах столицы Приволжья средняя цена на квартиры вторичного рынка жилья составляет от 87,6 тысячи до 95,6 тысячи рублей за квадратный метр.