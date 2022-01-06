Чебоксары, , 15:18 — REGNUM С 31 декабря прошлого года по 5 января нынешнего сотрудники ГИБДД МВД по Чувашской Республике выявили 81 пьяного автолюбителя, 24 из них отказались от прохождения медосвидетельствования. Таковы предварительные данные профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщает 6 января пресс-служба МВД по Чувашии.

Девять водителей будут привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент Национального автомобильного союзаАнтон Шапарин заявил, чтов 2019 году ГИБДД выявило 540 тыс. случаев вождения в нетрезвом виде, в 2020 году — 550 тыс.

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