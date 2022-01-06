Ульяновск, , 15:19 — REGNUM В Ульяновской области по состоянию на 6 января подтверждено 121 137 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено еще 90 носителей SARS-CoV-2, публикует обновленные данные оперативный штаб России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за время пандемии в Ульяновской области 114 920 человек, за сутки выписаны 63 человека.

Количество летальных исходов увеличилось ещё на 12, всего в регионе скончались 3843 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ситуация с коронавирусом улучшилась в Волгоградской, Липецкой, Пензенской, Самарской и Смоленской областях, Башкирии и Туве.

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