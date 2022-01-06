6 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Польши Анджей Дуда подписал ряд законопроектов, упрощающих трудоустройство иностранцев в Польше, что также касается и украинских граждан, немалая часть которых живет и работает в республике.

Оксана Переможенко, , 15:46 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал ряд законопроектов, упрощающих трудоустройство иностранцев в Польше. В частности, речь идёт и об украинских гражданах. Об этом, как сообщает 5 января украинское издание Klimenko Time, информирует канцелярия главы Польши. В соответствии с принятыми изменениями, отныне граждане Украины смогут работать в Польше без разрешения на работу не полгода, как это было ранее, а два года. Всё, что потребуется иностранному гражданину — декларация о получении работы.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time, а также на украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и «Наглый». Многие отметили, что теперь еще больше трудоспособных граждан Украины переедут в Польшу.

«Будем поднимать польскую экономику и кричать о фантастическом патриотизме украинцев!» — написала Таисия.

«Перемога (победа — О. П.)! Украинцам разрешили больше и дольше работать на панов!» — добавил с сарказмом Dmitriy.

«Это евроинтеграция каждого отдельно украинца», — пишет Сергей С.

«Радости-то сколько у патриотов», — шутит «Бородатый Игорь».

Украина и Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наших работяг интегрируют в Польшу? Зеля (Зеленский — О. П.) так даёт рабочие места украинцам…» — не без сарказма отметила Nataly.

«За что скакали, то и получили», — добавил Игорь.

«Уезжают нормальные люди, которые могут работать, а в стране останутся старики, наркоманы и алкаши. За державу обидно до слез. Эх!» — отреагировала Вика.

«Потому и дороги строят. Свалит молодежь, а слуги (имеется в виду действующая власть, представители фракции «Слуга народа» — О. П.) будут просто вывозить природные ресурсы. Человеческого, бюджетообразующего в планах нет. Страна деиндустриализирована, с/х грохнули, земли продадут, образование грохнули, медицину грохнули. Страна анти-Россия отдана австро-венграм плюс Британии», — пишет Svetlana S.

«С одной стороны, конечно, жалко этих людей, но с другой — «за что скакал майдан»? Пусть скачут на клубнику», — отметила ТИ.

«Конечно стоит ожидать отток, особенно после введения необходимости всем женщинам встать на учет в военкоматы. Раньше женщины могли оставаться дома на Родине с детьми, пока мужчины на заработках. В ближайшем будущем люди будут сразу настраиваться на эмиграцию всей семьей», — пишет O. V.

«Государство не заботится о людях, люди ищут где можно жить, а не выживать», — отметила Инна Г.

«Польские шляхтичи нуждаются в батраках!!! История повторяется. При русских строились новые заводы, фабрики, металлургические комбинаты, дороги, школы, вузы. А при Европе — батраки, уборщицы, посудомойка для панов и бюргеров!!!» — написал «Русский южный».

«Скоро вся Украина свалит, кто на Запад, кто в Россию, а долги будут МВФ отдавать дети и старики пенсионеры!!! «Компенсируют свою убыль за счёт украинцев», — добавил Максим.

Кабинет министров Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Скоро на Украине будет как в Латвии, одни старики только останутся… Понять людей можно — человек всегда ищет где комфортнее и сытнее живётся, и это нормально. Вот только ненормально сначала развалить свою страну, а потом бежать, придерживая портки… Обратный отсчёт страны пошёл…» — отреагировал Александр И.

«Поляки наконец решили присоединить мягко Львов», — с сарказмом отметил Николай А.

«Все правильно, добровольная полонизация западных украинцев. Возвращаются в родную гавань», — подытожил Maximus R.