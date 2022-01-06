Алма-Ата, Казахстан, , 15:14 — REGNUM Во время протестов, охвативших Казахстан в январе, в ходе рейдов было задержано правоохранителями около 2 тыс. человек. Об этом 6 января сообщает пресс-служба МВД республики.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, рейды продолжаются, правоохранители восстанавливают порядок на улицах.

«Сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана с 4 января происходят беспорядки. Протестующие стали захватывать оружие и оказывают сопротивление правоохранителям. В Алма-Ате сложилась наиболее острая обстановка.

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