Москва, 9 января, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Изменить систему пенсионного и медицинского страхования планируют в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Страхование

«Мы каждый год об этом говорим — о том, что у нас всё-таки система работает неправильно. Не богатые платят за бедных, а здоровые — за больных, а у нас богатым созданы и здоровым преференции, потому что ограничивается уплата страховых взносов с определённого уровня заработной платы. Это противоречит основополагающему принципу социального страхования», — сказал депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко.

Он отдает отчёт в том, что в рамках бюджетного процесса это невозможно изменить.

«Но если мы не поставим перед собой такую задачу и не включим в постановление правительства, что нужно к будущему году разработать эту систему, которая будет социально справедлива и соответствовать этим принципам, то мы сделаем очень большую ошибку», — сказал парламентарий.

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