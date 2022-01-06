Лозанна, Швейцария, , 15:10 — REGNUM Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут в запланированные ранее сроки. Об этом 6 января заявил в ходе пресс-конференции глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Томас Бах

По словам главы МОК, власти Китая примут беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией и в случае, если кто-то из спортсменов заразится коронавирусом и успеет выздороветь до Олимпиады, вопрос по ним будет решаться индивидуально.

«Мы сделаем все, чтобы мечты спортсменов не были разрушены. Но для этого правила безопасности, установленные на Играх, должны стать для атлетов не просто правилами, а образом жизни», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия, Великобритания, Канада и США объявили политический бойкот Олимпиаде. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин намерен поехать на Игры в Пекин.