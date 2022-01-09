Москва, , 04:10 — REGNUM Регионы нищают, их совокупный долг продолжает расти. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов.

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«Вопросы региональной политики и межбюджетных отношений. Мы видим, что регионы нищают, никакого экономического развития там нет, больше половины бюджетов субъектов Федерации в 2020 году были исполнены с дефицитом, при этом доходы больше чем трети субъектов Федерации сформированы больше чем на 40% за счёт дотаций из федерального бюджета, а у 13 регионов эта доля свыше 60%», — привел данные Щапов.

Совокупный госдолг регионов только за 2020 год вырос с 2 трлн до 2,5 трлн рублей, отметил парламентарий.

«Регионы не справляются не то чтобы с программами развития — нет там давно уже никакого развития, — регионы не справляются даже с текущими расходами», — констатировал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что «программы по замене коммерческих кредитов на бюджетные не работают по той простой причине, что неважно, кому ты должен — государству или банку: если ты не развиваешься, то этот долг тебе в любом случае нечем отдавать».

«Чтобы развиваться, субъектам Федерации нужны свои доходы, но последние десять лет федеральный центр методично их забирал и продолжает забирать сейчас», — заявил Щапов.

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