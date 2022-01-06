Москва, 6 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в РФ составляет чуть более 62,5%. Об этом заявила журналистам заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%», — сказала Голикова.

По её словам, согласно состоянию на 6 января, вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, а вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза.