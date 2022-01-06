Алма-Ата, Казахстан, , 15:08 — REGNUM Полиция задержала около 2 тыс. человек в ходе беспорядков в Алма-Ате. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

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Сотрудники правоохранительных органов занялись «зачисткой» улиц Карасай-батыра и Масанчи: силовики производят задержания правонарушителей.

Ранее силовикам удалось вернуть под контроль административные здания в Жамбылской области и в Восточно-Казахстанской области, а также региональный офис правяще й партии «Нур Отан».

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ с 60 до 120 тенге за 1 литр. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью.