Минск, , 15:08 — REGNUM Александр Лукашенко указал на необходимость выработать чёткую концепцию оценки событий и роли личностей в истории белорусского государства. Об этом он заявил 6 января в ходе состоявшегося совещания по вопросам реализации «исторической политики», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

В официальном сообщении сказано: «На совещании были заслушаны предложения по реализации исторической политики в стране, выработанные по поручению главы государства администрацией президента Белоруссии совместно с Национальным собранием, представителями исторической общественности, иными заинтересованными».

«Для одних, как я уже говорил, Белоруссия — это плацдарм для броска на Россию. Другие страдают фантомными болями — все ищут здесь свои исторические земли. И первым, и вторым суверенная Белоруссия и белорусский народ не нужны», — подчеркнул Лукашенко.

Читайте аналитику на эту тему: Что произошло с русским движением в Белоруссии

Лукашенко поведал, что «некоторые соседи Белоруссии выстраивали собственную историческую политику, формировали институты и программы» и «свою концепцию исторических событий они подстраивали под совершенно конкретные политические цели, под партии, отдельных политиков и так далее». Он также сообщил, что на эти цели были брошены немалые средства.«Еще в 90-х, когда начался период оголтелой политизации истории. Ее перевернули с ног на голову. Общество раскололи. Мы были в шаге от потери национальной государственности», — сообщил Лукашенко.

Читайте аналитику сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

«Не без помощи Сороса и «соросят» внутри, которые взялись за издание новых учебников по истории Белоруссии. До 1994-го ведомые американцами «свядомыя» успели многое переписать и выучить часть детей. Да и мы с вами тоже поддавались на некоторые вещи. Те ученики и студенты, воспитанные на созданных тогда исторических фейках, сегодня сами родители. Результат навязанной нам в те годы романтизации и выпячивания некоторых периодов в истории белорусского народа мы видим, особенно сейчас», — сообщил руководитель постсоветской республики.

Ранее на эту тему: «Стыдно даже говорить» — Лукашенко рассказал, во что превращаются школы

Лукашенко проиллюстрировал проблему на таком примере: в представлении части молодежи Наполеон, пообещавший восстановить Речь Посполитую, — «освободитель». При этом он умолчал о личной ответственности за такие итоги реализации протоколов поручений президента своими подчинёнными.

Также на эту тему: В Белоруссии вандалы разрушили памятник герою Отечественной войны 1812 года

«Чему удивляться, если портретов литовской и польской знати по всей стране было больше, чем, например, героев Великой Отечественной войны или нашей современной истории, — сказал он. — Плоды такого «патриотического» воспитания мы наблюдали и в 2020-м. Но нет худа без добра. Благодаря этим событиям теперь все знают истинную историю символа оккупации родной земли и предательства белорусского народа».

Читайте о ревизионизме в Белоруссии: Как один сотрудник посольства РФ противостоит Вашингтону, Варшаве и Минску