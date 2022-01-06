Москва, , 15:07 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с коронавирусом ухудшилась более чем в 20 российских регионах. Об этом заявила журналистам заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 регионах», — сказала Голикова.

Также, по её словам, в семи российских регионах отмечается улучшение ситуации с коронавирусом.

Согласно данным портала стопкоронавирус. рф, положение улучшилось в Волгоградской, Липецкой, Пензенской, Самарской и Смоленской областях, Башкирии и Туве.

При этом отмечается, что ситуация ухудшилась в Белгородской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях, республиках Бурятия, Ингушетия, Дагестан, Калмыкия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Чувашия и Камчатском крае.