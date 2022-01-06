Таллин, 6 января, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В четверг, 6 января, уровень риска распространения коронавируса COVID-19 в Эстонии повышен до максимальной «красной» отметки. Об этом говорится в решении правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Это связано с тем, что новый штамм «Омикрон» заражает в три раза больше людей, чем в случае его предшественника штамма «Дельта», и это чревато перегрузкой системы национального здравоохранения.

Так, по состоянию на 6 января 2022 года, кумулятивная заболеваемость за последние семь дней составила 1 076 случаев на 100 000 человек. В то же время средний показатель смертности за последние семь дней составляет 2,8, это соответствует низкому уровню.

По заболеваемости среди людей старше 60 лет (132 случая на 100 000 человек) уровень средний, а по числу нуждающихся в искусственной вентиляции легких — высокий.

Правительство Эстонии пересматривает уровень риска распространения коронавируса раз в неделю. Последний раз «красный» уровень объявлялся в стране в ноябре 2021 года.