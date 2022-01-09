Москва, , 01:20 — REGNUM Россия ежегодно теряет 136 трлн рублей в год. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы теряем 136 трлн рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на всё население нашей страны, вместе с новорождёнными, то получается, что каждого человека грабили на 1 млн рублей в год», — сказал Арефьев.

Он обратил внимание на то, что эти деньги были в советское время в стране.

«На эти деньги можно сделать бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, можно построить недостающие школы и дворцы культуры, но нам говорят: это популизм, не надо этого делать. А надо грабить и вывозить, грабить и вывозить. Вот это и есть сегодняшняя экономическая политика и благосостояние. Богатыми мы, конечно, от этого не будем», — констатировал парламентарий.

По данным Международного валютного фонда, в России размер теневой экономики оценивается в 38% ВВП. Если взять упущенные налоги, которые не уплачены с теневой экономики, получается 15 трлн рублей, добавил Арефьев.

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