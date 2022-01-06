Вашингтон, 6 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Британская актриса Ванесса Кирби исполнит роль первой жены императора Франции Наполеона I в исторической драме «Солдатский ранец» режиссёра Ридли Скотта. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Фирмин Массо. Императрица Жозефина. ок. 1812

Компания Apple приобрела права на новый проект Ридли Скотта в январе 2021 года. Британский режиссёр снимет для стримингового сервиса Apple+ фильм «Солдатский ранец» (англ. Kitbag) по мотивам биографии Наполеона Бонапарта.

Главную роль в исторической драме исполнит Хоакин Феникс. На роль первой жены Наполеона — Жозефины Богарне — первоначально была подписана актриса Джоди Комер, получившая премию «Эмми» за роль в телесериале «Убивая Еву». Позже Комер выбыла из проекта из-за конфликта съёмочных графиков.

Deadline сообщает, что Ридли Скотт нашёл замену Комер. Эта роль досталась Ванессе Кирби, номинированной на «Оскар» за роль в фильме «Фрагменты женщины».

Съёмки фильма должны начаться в 2022 году. Премьера запланирована на 2023 год.