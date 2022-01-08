Москва, 9 января, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Расширить туристический кешбэк на программы по восстановлению здоровья для переболевших COVID-19 предложил депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Кешбэк для туристов. Два года мы слышим: кешбэк — главный приоритет. С чего это? Почему кешбэк для переболевших ковидом не обозначен как главная задача для власти?» — задает вопросы Нилов.

У людей просто нет денег для того, чтобы восстановить своё здоровье, констатировал парламентарий.

«Вот там должен быть кешбэк до 100% в зависимости от тяжести перенесённого заболевания, вот на это надо опять-таки заложить деньги в бюджет. Да, большие деньги, но для спасения лучших людей страны ничего нельзя жалеть», — уверен депутат.

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