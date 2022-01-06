Сеул, , 15:00 — REGNUM Южнокорейская исследовательская лаборатория успешно разработала первую в мире межконтинентальную спутниковую сеть 5G, которая обеспечит связь на случай стихийных бедствий. Об этом 6 января пишет Yonhap.

Спутниковая система множественных сетей 5G, разработанная совместно с ЕС, соединяет сети 5G со спутниковыми, чтобы распространить связь в отдаленные районы или на случай стихийных бедствий, передает ИА Красная Весна.

Новая система обеспечивает связь с людьми в районах, где мало или совсем нет базовых станций 5G, с помощью спутниковой сети.