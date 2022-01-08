Москва, , 03:10 — REGNUM Развивать сельское лесоводство предложил депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

«Развитие лесоводства на землях сельскохозяйственного назначения, выбывших из прежних видов использования на протяжении последних нескольких десятилетий. В целом по России по некоторым оценкам составляет до 97 млн гектаров с поглощением до 500 млн тонн диоксида углерода в год», — сказал Михайлов.

Сельское лесоводство при эффективной поддержке со стороны государства может обеспечить в масштабах страны до 100 тыс. постоянных рабочих мест, и в среднесрочной перспективе позволит выращивать до 300 млн кубометров древесины ежегодно, подсчитал парламентарий.

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