Москва, 8 января, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Развивать сельское лесоводство предложил депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

«Развитие лесоводства на землях сельскохозяйственного назначения, выбывших из прежних видов использования на протяжении последних нескольких десятилетий. В целом по России по некоторым оценкам составляет до 97 млн гектаров с поглощением до 500 млн тонн диоксида углерода в год», — сказал Михайлов.

Сельское лесоводство при эффективной поддержке со стороны государства может обеспечить в масштабах страны до 100 тыс. постоянных рабочих мест, и в среднесрочной перспективе позволит выращивать до 300 млн кубометров древесины ежегодно, подсчитал парламентарий.