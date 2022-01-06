Нур-Султан, 6 января 2022, 14:56 — REGNUM Власти Казахстана введут временный мораторий на повышение цен на ряд коммунальных услуг. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе правительства.
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«Будет введен временный — на 180 дней — мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение», — отмечается в сообщении.
Ранее правительство Казахстана ввело временное ценовое регулирование на реализацию на АЗС бензина, дизтоплива, сжиженного газа. Меры будут действовать на протяжении 180 дней.