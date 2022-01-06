Мадрид, , 14:55 — REGNUM Английский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл может вернуться в чемпионат Англии. Об этом 6 января сообщает El Nacional.

Гарет Бэйл Steindy

По информации источника, возможностью приобретения 32-летнего футболиста интересуется команда «Саутгемптон», в которой он играл в начале своей карьеры.

При этом действие контракта игрока с мадридской командой завершается в конце нынешнего сезона и «Реал» не намерен его продлевать.

Отметим, в нынешнем сезоне Гарет Бэйл сыграл в составе «Реала» в трем матчах испанской Примеры и отметился в них одним забитым голом.