Форвард «Реала» Бэйл может вернуться в «Саутгемптон»
Мадрид, 6 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Английский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл может вернуться в чемпионат Англии. Об этом 6 января сообщает El Nacional.
Steindy
Гарет Бэйл
По информации источника, возможностью приобретения 32-летнего футболиста интересуется команда «Саутгемптон», в которой он играл в начале своей карьеры.
При этом действие контракта игрока с мадридской командой завершается в конце нынешнего сезона и «Реал» не намерен его продлевать.
Отметим, в нынешнем сезоне Гарет Бэйл сыграл в составе «Реала» в трем матчах испанской Примеры и отметился в них одним забитым голом.