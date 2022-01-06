Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM За прошедшие сутки в медицинские учреждения Петербурга поступили 316 пациентов, у которых обнаружили коронавирус. Этот на 27 человек больше, чем сутками ранее, сообщили 6 января в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

На сегодняшний день в стационарах для лечения COVID-19 находятся 5435 человек (+48 к уровню предыдущих суток). Из медицинских учреждений 5 января выписали по выздоровлению 142 пациента (-113). В реанимации находятся 627 человек (+12). А количество подключённых к аппаратам ИВЛ пациентов осталось неизменным, 345 человек.

Для лечения носителей коронавирусной инфекции в городе по-прежнему развёрнуто 8002 койки в учреждениях различного типа. При этом свободный коечный фонд сократился на 1,13% и сейчас составляет 53,14% от норматива Минздрава.

Коэффициент распространения вируса снизился в Петербурге на 0,02 ед. от нормативе Роспотребнадзора и сейчас составляет 0,86. Этот параметр необходим для определения количества человек, которое в среднем заражает один заболевший до изоляции.

Отметим, за сутки в Петербурге выявили 1286 новых случаев заражения. Количество переболевших увеличилось в городе за сутки на 1253 человека, а скончались от вируса 58.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге третьи сутки подряд выявляют менее 1,3 тыс. заболевших ковидом