Москва, 8 января 2022, 04:00 — REGNUM Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) обвинили в административном терроре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полис ОМС РФ
Полис ОМС РФ

«ФОМС не исполняет свои обязанности по обеспечению контроля за медицинскими учреждениями, при этом занимается, по сути, административным террором. Он превратил врачей в писарей и стал важным фактором лишения граждан доступа к реальной медицинской помощи, даже в Москве», — отметил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

Он напомнил, что «московские власти перед началом пандемии коронавируса признали, что около 600 московских врачей, оказывается, не имеют высшего образования, то есть работали с фальшивыми дипломами, несмотря на весь контроль ФОМСа».

«В то же время к контролю за государственными медучреждениями ФОМС привлекает частные структуры, которые тоже развлекаются как хотят», — указал парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме призвали переходить к медицине национального спасения