Москва, 8 января, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) обвинили в административном терроре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полис ОМС РФ

«ФОМС не исполняет свои обязанности по обеспечению контроля за медицинскими учреждениями, при этом занимается, по сути, административным террором. Он превратил врачей в писарей и стал важным фактором лишения граждан доступа к реальной медицинской помощи, даже в Москве», — отметил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

Он напомнил, что «московские власти перед началом пандемии коронавируса признали, что около 600 московских врачей, оказывается, не имеют высшего образования, то есть работали с фальшивыми дипломами, несмотря на весь контроль ФОМСа».

«В то же время к контролю за государственными медучреждениями ФОМС привлекает частные структуры, которые тоже развлекаются как хотят», — указал парламентарий.