Жанаозен, Казахстан, 6 января, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Глава города Жанаозен Мангистауской области Казахстана Максат Ибангаров и заместитель прокурора области Ержан Турмагамбетов вышли к протестующим, которые собрались на центральной площади. Об этом 6 января сообщает издание Orda.

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По данным журналистов, на площади собралось 6 — 7 тыс. человек. Турмагамбетов объявил, что активистов не будут преследовать за участие в протестах. Он несколько раз поклялся в этом.

Представители власти также поблагодарили протестующих за то, что они проводят протестную акцию мирно. Активисты в свою очередь потребовали восстановить интернет.

В ряде городов Казахстана с 4 января не прекращаются массовые беспорядки. В стране введено чрезвычайное положение.