Москва, 8 января, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Перераспределить доходы от уплаты налогов в пользу регионов предложила депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Якутск.рф Сардана Авксентьева

«Сегодня доля НДФЛ, подлежащая зачислению в местные бюджеты, в совокупности должна составлять не менее 30% поступлений по НДФЛ в бюджеты субъектов, но это не везде исполняется, и даже 30% крайне недостаточно. Поэтому наша фракция предлагает увеличить эту долю до 50%. Наши города и наши сёла задыхаются от безденежья, и мы должны им помочь, это во-первых», — сказала Авксентьева.

Во-вторых, во фракции считают необходимым передать местным бюджетам для начала 1% ставки налога на прибыль организаций — ранее отчисления составляли 2%, но потом эти деньги отобрали.

В-третьих, по ее словам, для реального увеличения доходов муниципалитетов во фракции инициировали внесение в Бюджетный и Налоговый кодексы изменений, предусматривающих зачисление транспортного налога от физических лиц в бюджеты городов и районов, где проживают налогоплательщики.