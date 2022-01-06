Кострома, 6 января 2022, 15:20 — REGNUM Общественная палата Костромской области обратилась в Госдуму с просьбой об отмене запрета на смертную казнь для лиц, совершивших тяжкие преступления против детей. Об этом сообщил член палаты Олег Промптов. Обращение связано с убийством пятилетней девочки в Костроме.
В обращении ОП просит присоединиться к просьбам и думу Костромской области. Однако, судя по всему, председатель заксобрания Алексей Анохин придерживается другой позиции. Накануне он обратился к представителям политических фракций с призывом «консолидировано обратиться в федеральный парламент» о срочном принятии Закона о пожизненном заключении для педофилов.
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