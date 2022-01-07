Москва, 8 января, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Финансовые резервы необходимо разумно тратить, а не складывать в кубышку Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Александр Ремезков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Мы по-прежнему настаиваем на том, что накопленные в результате применения бюджетного правила финансовые резервы нужно не только складывать в кубышку ФНБ, но и грамотно и эффективно вкладывать в экономическое и социальное развитие России, в поддержку граждан. Но наши предложения правительство не поддерживало и не поддерживает», — отметил Ремезков.

Во фракции не раз обращали внимание правительства на серьёзные недостатки в конструкции используемой бюджетной политики.

«Накопившиеся за многие годы проблемы, связанные с низким качеством бюджетного планирования и исполнения бюджета, слабой управленческой дисциплиной главных распорядителей средств, отсутствием жёсткого контроля и персональной ответственности, в 2020 году стали причиной низкого исполнения расходов по отдельным направлениям и накопления значительных объёмов не использованных на конец года средств», — сказал депутат.

Госдума с 2022 года будет обсуждать исполнение федерального бюджета за предыдущий год весной, а не осенью.