Кострома, , 14:45 — REGNUM Суд в Костроме арестовал двух подозреваемых в убийстве 5-летней девочки. Об этом 6 января сообщили в прокуратуре региона.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца, ходатайство об аресте рассматривал Свердловский суд города, отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января 5-летняя девочка вышла гулять на улицу, где ее похитили двое мужчин и скрылись.

Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве, тело ребенка нашли в комнате одного из общежитий.

Оба задержанных ранее судимы.