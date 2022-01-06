Омская область, 21 января, 2009, 12:13 — ИА Регнум. Строители Омского метрополитена завершили основные бетонные работы на первой станции "Библиотека им. А.С. Пушкина". Как сообщили 21 января ИА REGNUM в пресс-службе администрации Омской области со ссылкой на НПО "Мостовик", забетонирован вестибюль №2, платформенный участок, сооружены выходы из станции, совмещенные с подземными переходами в объемах, необходимых для пуска автомобильного движения по улицам Фрунзе и Красный путь. К финалу близятся работы по сооружению перрона платформенного участка. Сейчас идет сооружение монолитного перекрытия внутренних конструкций вестибюля №2. По завершению бетонирования плит начнется возведение лестницы, ведущей к пешеходным переходам. Следующий этап - внутренняя отделка.

Омский метрополитен - один из стратегически важных объектов, который включен в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. Омска, утвержденный председателем правительства РФ Владимиром Путиным . На возведение омской "подземки" из областного и федерального бюджета до 2016 года запланировано выделить свыше 30 млрд рублей. В этом году запланирована смета расходов в 1,17 млрд рублей. Также в план мероприятий включены строительство международного аэропорта "Омск-Федоровка", окружной дороги г. Омска, гидроузла на реке Иртыш, объектов инженерной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения и др. Объем финансирования плана мероприятий к 300-летию г. Омска составит более 91 млрд рублей. Свыше 33 млрд из этой суммы будет выделено из бюджета Омской области.