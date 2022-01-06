На возведение омской "подземки" до 2016 г. планируется выделить свыше 30 млрд рублей
Омская область, 21 января, 2009, 12:13 — ИА Регнум. Строители Омского метрополитена завершили основные бетонные работы на первой станции "Библиотека им. А.С. Пушкина". Как сообщили 21 января ИА REGNUM в пресс-службе администрации Омской области со ссылкой на НПО "Мостовик", забетонирован вестибюль №2, платформенный участок, сооружены выходы из станции, совмещенные с подземными переходами в объемах, необходимых для пуска автомобильного движения по улицам Фрунзе и Красный путь. К финалу близятся работы по сооружению перрона платформенного участка. Сейчас идет сооружение монолитного перекрытия внутренних конструкций вестибюля №2. По завершению бетонирования плит начнется возведение лестницы, ведущей к пешеходным переходам. Следующий этап - внутренняя отделка.
Омский метрополитен - один из стратегически важных объектов, который включен в план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. Омска, утвержденный председателем