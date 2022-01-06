Стокгольм, 6 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Новый год в Швеции цена за литр экологически чистого дизельного топлива марки HVO100, которое производится из возобновляемого сырья, была резкого повышена на 20% — с 20 до 24 шведских крон. Об этом 6 января сообщил телеканал SVT.

АЗС. Дизель

«Ни политики, ни нефтяники не хотят и не могут объяснить, почему дизельное топливо класса HVO100 стало на четыре кроны дороже в одночасье», — пишут журналисты.

Однако некоторые представители нефтяной промышленности в интервью новостной службе SVT Nyheter все же поведали, что причина, по которой дизельное топливо становится более дорогим, кроется в возросших обязательствах Швеции по сокращению выбросов, а также в потребности в большем использовании возобновляемых видов топлива для производства бензина и дизеля.

Отмечается, что в Швеции не принималось политических решений, а налоги не были повышены, чтобы цены подскочили на 20% буквально за раз.