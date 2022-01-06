Пекин, 6 января 2022, 14:41 — REGNUM Китай успешно испытал руку-манипулятор на национальной космической станции «Тяньгун», сообщает 6 января Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.
6 января проведено испытание руки-манипулятора, с помощью которой был перемещен грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2». Рука захватила грузовой корабль, который предварительно отстыковался от станции, и — переместила его, пишет ИА Красная Весна.
После этого рука вернула корабль на место, и «Тяньчжоу-2» вновь пристыковался к базовому модулю станции «Тяньхэ».
Подобные испытания проводились впервые.