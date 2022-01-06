Канберра, , 15:00 — REGNUM В настоящее время по всей Австралии насчитывается не менее 400 000 диких лошадей. Это самая большая популяция в мире. Однако стада животных привели к загрязнению рек, эрозию почвы и угрозе для других видов флоры и фауны. В этой связи власти Австралии приняли решение сократить популяцию животных более чем на 10 000 особей. Об этом 6 января сообщил шведский телеканал Nine News.

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«Популяция лошадей увеличивается примерно на 20 процентов в год. И если их не контролировать, они могут создать невиданные проблемы для окружающей среды», — сказал в интервью телеканалу профессор Австралийского национального университета Джейми Питток.

Журналисты пишут, что исследователи полагают, что дикие лошадей лошади в Австралии являются причиной того, что несколько видов в стране находятся под угрозой исчезновения. К ним относятся желто-полосатая лягушка Корробори, небольшие сумчатые животное и уникальные виды ящериц.

Сообщается, что лошадей будут истреблять в районе Косцюшко, самой высокой точки австралийского континента.